नशे की हालत में पहुंचा दूल्हा, जयमाल में दूल्हन ने तोड़ी शादी, बैरंग लौटी बारात

समान थाने के आशियाना मैरीज गार्डन का मामला, अधिकांश बाराती नशे की हालत में कर रहे थे उत्पात

रीवा। नशे की हालत में लडख़ड़ाते कदमों से पहुंचे दूल्हे को देखकर दूल्हन नाराज हो गई और उसने जयमाल से पहले ही शादी तोड़ दी। इस घटना से देर रात विवाह घर में हंगामा मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुबह बिना दुल्हन के बारात वापस लौट आई। यह वाक्या शहर के समान थाना क्षेत्र के गुलाब नगर में स्थित आशियाना मैरीज गार्डन का है।

The bridegroom reached in a state of intoxication, the bride broke the