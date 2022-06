मैहर देवी दर्शन करने जा रहे परिवार की कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई, पिता-पुत्री समेत तीन की मौत

चोरहटा थाने के दुआरी गांव में हुआ हृदय विदारक हादसा, गंभीर रूप से घायल चार लोगों को लाया गया अस्पताल

रीवा। मैहर देवी दर्शन करने जा रहे एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर सड़क में खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। रोंगटे खड़ेे कर देने वाली यह घटना चोरहटा थाने के दुआरी बाईपास की है।

