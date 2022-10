नहर में धकेले गए मवेशियों को 25 किलोमीटर दूर किया गया रेस्क्यू

- गौसेवा से जुड़े सामाजिक संगठनों के सहयोग से पुलिस ने 60 मवेशियों को बाहर निकाला



रीवा। सेमरिया क्षेत्र के बकिया बराज की नहर में धकेले गए मवेशियों को दो दिनों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया है। जिसमें 60 से अधिक मवेशी नहर के बाहर निकाल लिए गए हैं। इस कार्य के लिए कुछ गौसेवकों की टीम ने लगातार दो दिन तक मेहनत की। जिसमें पुलिस एवं प्रशासन के कुछ कर्मचारियों ने भी सहयोग किया।

The cattle pushed into the canal were rescued 25 km away