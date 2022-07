रेलवे स्टेशन में बुजुर्ग को आरक्षक ने बेरहमीपूर्वक पीटा, वीडियो वायरल होने पर एसपी ने किया निलंबित

जबलपुर रेलवे स्टेशन में हुई घटना, काफी देर तक पीटता रहा आरक्षक

रीवा। रेलवे स्टेशन में एक बुजुर्ग के साथ आरक्षक ने बेरहमीपूर्वक मारपीट की। काफी देर तक वह वृद्ध को घसीटता रहा और बाद में उनको रेलवे ट्रैक में लटका दिया। पूरी घटना का वीडियो एक यात्री ने बना लिया जिसको सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। पूरा मामला सामने आते ही एसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच केे आदेश जारी किये गये है।

The constable brutally beat up the elderly in the railway station, the