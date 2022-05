एम्बुलेंस में ढोये जा रहे थे गौवंश, एक्सीडेंट के बाद हुआ खुलासा

जवा थाने के खरपटा गांव की घटना, आंध्रपदेश की एम्बुलेंस का गौ तस्करी में हो रहा था इस्तमाल

रीवा। एम्बुलेंस में गैर कानूनी सामानों की तस्करी के मामले तो कई बार सामने आ चुके है लेकिन इस बार एम्बुलेंस का उपयोग गौवंश की तस्करी में किया जा रहा था। इस बात का खुलासा रविवार की रात उस समय हुआ जब एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके अंदर जानवरों को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। फिलहाल पुलिस ने एम्बुलेंस को कब्जे में ले लिया है और अब आरोपी चालक की तलाश कर रही है।

