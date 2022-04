पूर्व मंत्री का पीए बताकर पीडि़त को बुलाया, जेब से 25 हजार निकालकर भागा बदमाश

गढ़ थाने के नईगढ़ी मोड़ की घटना, पुलिस ने गंगेव में घेराबंदी करके पकड़ा

रीवा। पूर्व मंत्री का पीए बताकर पीडि़त को सम्बल योजना के तहत मुआवजा दिलवाने का झांसा देकर बुलवाया और बाद में उसकी जेब से जबरदस्ती रुपए छीनकर आरोपी भाग दिया। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस सक्रिय हो गई जिसने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ लिया। उसके पास रुपए सहित वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद हो गई। सोहागी थाने के पचामा निवासी मुन्नालाल चर्मकार के भतीजे फूलचंद्र की मौत हो गई थी जिसका मोबाइल नम्बर दस्तावेजों में गलत हो गया। गुरुवार को पीडि़त के पास एक व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को पूर्व मंत्री का पीए बताकर सम्बल योजना के तहत भोपाल से आठ लाख रुपए का मुआवजा दिलवाने का झांसा दिया। इसके बदले में पीडि़त से 25 हजार रुपए की मांग की। शुक्रवार को आरोपी ने उन्हें गढ़ थाने के नईगढ़ी मोड़ में पैसा लेकर मिलने के लिए बुलाया। उसने खुद को पूर्व मंत्री के साथ आने की जानकारी दी थी। पीडि़त रुपए लेकर नईगढ़ी मोड़ पहुंचा तो आरोपी मोटर साइकिल से उसके पास आया और खुद को पूर्व मंत्री का पीए बताया। उसकी गतिविधियां देखकर पीडि़त को संदेह हो गया जिस पर उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया। इस बात पर आरोपी उनके जेब से जबरदस्ती रुपए निकालकर चंपत हो गया। परेशान पीडित ने थाने पहुंचकर घटना की जानकारी पुुलिस को दी जिस पर पुलिस आरोपी की तलाश में लग गई। उसे गंगेव के समीप घेराबंदी करके पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से छीने गए 25 हजार रुपए बरामद हो गए। पुलिस उसे लेकर थाने आ गई। आरोपी की पहचान वीरेन्द्र उपाध्याय पिता भगवानदीन निवासी खर्रा थाना नईगढ़ी के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ लूट व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। उससे पुलिस पूछताछ कर अन्य घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटा रही है। थाना प्रभारी आरके गायकवाड़ ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जांच में जिन घटनाओं में उसकी भूमिका सामने आयेगी उसमें भी कार्रवाई की जायेगी।

The crook ran away after taking out 25 thousand from his pocket