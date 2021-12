हत्या के बाद 20 घंटे तक पड़ा रहा शव, जानिए क्या थी वजह

सगरा थाने के इटहा गांव में गोली मारकर की गई थी युवक की हत्या, पूरी रात शव के समीप बैठे रहे परिजन

रीवा। सरेराह एक युवक की गोली मारकर हत्या के बाद उपजा तनाव दूसरे दिन भी जारी रहा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने शव नहीं उठने दिया। बुधवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाईश देकर लोगों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह पुलिस टीम दबिश दे रही है।

