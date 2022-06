आरोपी को पकडऩे गई पुलिस से परिजनों ने की झूमाझटकी, तहखाने में छिपे आरोपी को पुलिस ने निकाला

मनगवां पुलिस ने गंगेव बस्ती पुलिस ने की कार्रवाई, 50 शीशी सिरप बरामद

रीवा। आरोपी को पकडऩे गई पुलिस टीम से परिजनों ने झूमाझटकी की जिससे घंटो हंगामा मचा रहा। बाद में भारी पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित कर घर की तलाशी ली तो वह कमरे के अंदर बने तहखाने में छिपा मिल गया। उससे पुलिस अब आगे पूछताछ कर रही है।

The family members flirted with the police who went to catch the accus