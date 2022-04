दुश्मनी का बदला लेने के लिए एकत्र हुई थी गैंग, हथियार न आने से आपस में हो गया विवाद

विवि पुलिस ने रिमांड में लिये गये आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, नदी में मोबाइल व पत्थर ढूंढने के लिए हुई सर्चिंग

रीवा। दुश्मनी का बदला लेने के लिए पूरी गैंग एकत्र हुई थी लेकिन हथियान न आने से आपस में विवाद हो गया और इस विवाद में युवक की हत्या हो गई। पुलिस द्वारा रिमांड में लिये गये आरोपियों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त पत्थर व युवक का मोबाइल बरामद करने के लिए नदी में सर्चिंग की है लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है।

