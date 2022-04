हथियारों से लैश बदमाशों की गैंग ने खोला हत्या का रहस्य, नशे के बाद दोस्त को उतारा था मौत के घाट

सिटी कोतवाली थाने के बीहर नदी में हत्या कर फेंका था शव, पूछताछ में जुटी पुलिस

रीवा। घातक हथियारों से लैश बदमाशों की गैंग को पुलिस ने पकड़ा है जिनसे पूछताछ में तीन दिन पूर्व युवक की अंधी हत्या का रहस्य सामने आ गया। दो आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है जिनको अब आगे की पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड में ले लिया है।

The gang of armed miscreants opened the mystery of murder, after intox