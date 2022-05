पुल के नीचे युवक की सिरकटी लाश बरामद, गुप्तांग व हांथ भी काटा

नईगढ़ी थाने के बहुती के समीप घटना से खिंचा सनाका, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। एक युवक को निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतारकर आरोपियों ने शव को पुलिया के नीचे फेंक दिया। शव मिलने से सुबह पुराने इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जो अब युवक की पहचान में लगी है। जिस निर्दयतापूर्वक युवक की हत्या की गई है उसे देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। घटना नईगढ़ी थाने के बहुती गांव की है।

The headless body of the youth was found under the bridge, the genital