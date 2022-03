काल बनकर आई जीप ने बाइक में सवार तीन जिंदगियों को निगला

नईगढ़ी थाने के महेबा गांव में हुआ हादसा, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। काल बनकर आई जीप ने बाइक में सवार तीन जिंदगियों को निगल लिया। मृतकों में एक अबोध बच्चा भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। खून से लथपथ हालत में पड़े तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह नईगढ़ी थाने के महेबा गांव की है।

The jeep, which came as a time, swallowed three lives on the bike