डाकू मुक्त हुई मध्यप्रदेश की धरती: गणेश सिंह

नवनिर्मित आईजी कार्यालय सहित बिछिया व पनवार थाने का उद्घाटन

रीवा। अत्याधुनिक आईजी कार्यालय सहित बिछिया व पनवार थाने का सोमवार को भव्य समारोह में उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतना सांसद गणेश सिंह उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक राजेन्द्र शुक्ला, विधायक श्यामलाल द्विवेदी, विधायक प्रदीप पटेल, विधायक केपी त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, ननि स्पीकर व्यंकटेश पाण्डेय, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, कमिश्रर अनिल सुचारी, एडीजी केपी व्यंकटेश्वर राव, कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, एसपी सतना आशुतोष गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ स्वप्रिल वानखेड़े उपस्थित रहे।

The land of Madhya Pradesh has become dacoit free: Ganesh Singh