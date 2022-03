खून के रिश्तों पर भारी पड़ी जमीन, हंसिया से हमला कर बड़े भाई को उतारा मौत के घाट

अतरैला थाने के पटेहरा में हुई घटना, आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ

रीवा। खून के रिश्तों पर जमीन का विवाद भारी पड़ गया। एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई पर हंसिया से हमला कर दिया। खून से लथपथ हालत में उसे अस्पताल लाया गया जहां पीडि़त की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त हंसिया बरामद हुआ है।

The land was heavy on blood relations, attacked with a sickle and killed the elder brother