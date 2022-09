नगर पंचायत में आईडी हैक कर निराश्रितों की पेंशन में डांका, थाने पहुंचा मामला

मऊगंज नगर पंचायत का मामला, तीन पीडि़तों के नाम सामने आने पर पुलिस से की गई शिकायत

रीवा। नगर पंचायत कार्यालय में आईडी हैक कर निराश्रितों की पेंशन में डांका डाला गया है। एक दिन पूर्व यह घोटाला नगर पंचायत अधिकारियों ने पकड़ा है जिसके बाद बुधवार को पुलिस थाने को दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर तथ्यों को जुटाने में लगी है।

