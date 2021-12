धान बेंचकर लौट रहे किसान से बदमाशों ने छीना मोबाइल

गंगेव चौकी के रझहा मोड़ में हुई घटना, नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार

रीवा। बदमाशों की गैंग ने शुक्रवार की रात धान बेंचकर लौट रहे किसान को रास्ते में लूट लिया। बदमाश उनके पास से मोबाइल छीनकर चंपत हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर एक नाबालिग सहित तीन लोगों के गिरफ्तार कर लिया है जिनके कब्जे से मोबाइल बरामद हो गया है।

