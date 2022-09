घर में घुसे बदमाशों ने महिला पर चाकू अड़ाकर पूंछा सामान, घर से नकदी व जेवर लेकर हुए फरार

सेमरिया थाने के शाहपुर कस्बे में डकैती की घटना, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। घर में घुसे बदमाशों ने महिला पर चाकू अड़ाकर सामान पूंछा और घर में रखे सोने व चांदी के जेवरात सहित नकद रुपए लेकर चंपत हो गए। घटना से पूरे गांव में सनाका खिंच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बदमाशों की तलाश में जगह-जगह दबिश दी लेकिन उनका पता नहीं चल पाया है।

The miscreants who entered the house asked the woman with a knife, ran