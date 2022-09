पेशी के बहाने लेकर आए थे पहाड़, शराब पिलाकर उतार दिया मौत के घाट

गोविन्दगढ़ पुलिस ने एक दिन पूर्व हुई अंधी हत्या का किया पर्दाफाश, दोस्त निकले आरोपी

रीवा। पेशी के बहाने युवक को अपने साथ लेकर आए और पहाड़ में शराब पिलाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। एक दिन पूर्व हुई युवक की अंधी हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी उसके दोस्त ही निकले जिन्होंने पूरी योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

The mountains were brought on the pretext of muscle, were put to death