गांजा तस्करों से सामने आया हत्या का रहस्य, लूट के बाद चाकू से हमला कर की थी हत्या

चोरहटा पुलिस ने की कार्रवाई, दो नाबालिग समेत आधा दर्जन गिरफ्तार

रीवा। पुलिस द्वारा पकड़े गए गांजा तस्करों से साल भर पूर्व लूट के इरादे से हुई युवक की हत्या का रहस्यम सामने आ गया। घटना में शामिल एक आरोपी पुलिस के हांंथ लग गया है। पुलिस ने गांजा कारोबार से जुड़े आधा दर्जन लोगों को पकड़ा है जिनके कब्जे से गांजा बरामद हुआ है। पुलिस अब उनसे आगे पूछताछ कर रही है।

The mystery of the murder came out from the ganja smugglers, after the robbery, he was murdered by attacking with a knife