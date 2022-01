दीप लाज से संचालित हो रहा था देह व्यापार का नेटवर्क, पुलिस ने दबिश देकर आपत्तिजनक हालत में पकड़े जोड़े

सिविल लाइन थाने के बस स्टैण्ड में हुई कार्रवाई, देह व्यापार के लिए उपलब्ध करवाये जाते थे कमरे

रीवा। शहर में लंबे समय से चल रहे देह व्यापार के नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यह नेटवर्क शहर के लाज से संचालित हो रहा था जिसके कमरे में इस काम के लिए उपलब्ध होते थे। रविवार को पुलिस ने दबिश देकर बड़ी संख्या में जोड़ों को पकड़ है जिनको पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है।

