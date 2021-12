नाव में बैठकर खनिज माफिया को पकडऩे पहुंचे अधिकारी, दो मशीने जब्त

खनिज विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से मचा हड़कंप, मशीन छोड़कर भागा माफिया

रीवा। टमस नदी में लगातार मिल रहे रेता के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए रविवार को खनिज विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया। नाव में बैठकर अधिकारी पहुंचे जिसके बाद नदी में अवैध उत्खनन कर रहे लोग मशीने छोड़कर चंपत हो गए। दो मशीनों को जब्त किया गया है और मौके पर मिली बड़ी मात्रा में रेता को भी नष्ट कराया गया है। त्योंथर व जवा तहसील के कई स्थानों में टमस नदी में अवैध उत्खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थी।

