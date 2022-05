विद्युत सब स्टेशन के आपरेटर ने सामुदाय विशेष को दी गालियां, आडियो वायरल होने पर दर्ज हुआ मामला

जनेह थाने के गढ़ी सब स्टेशन का मामला, तीन कर्मचारियों पर कार्रवाई

रीवा। विद्युत सब स्टेशन के तीन कर्मचारियों ने शराब पीकर समुदाय विशेष को गालियांदी है। इस पूरे मामले का एक आडियो वायरल हुआ है जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामला संज्ञान में आते ही लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

