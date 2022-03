सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर बयां किया दर्द, कमरे में फंदा लगाकर दी जान

सोहागी थाने के रायपुर सोनौरी मोड़ की घटना, समूह संचालन का करते थे कार्य

रीवा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने के बाद महिला स्व समूह अध्यक्ष के देवर ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। रात में सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। बुधवार की सुबह घटना को लेकर परिजन भड़क गए और वे कार्रवाई की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस ने उनको जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद वे शव का पोस्टमार्टम करवाने को राजी हो गए। घटना सोहागी थाने के रायपुर सोनौरी मोड़ की है।

The pain was expressed by making the video viral in social media, died