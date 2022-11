सुबह चार बजे पुलिस ने दी घर में दस्तक, सोते समय लोगों को उठा लाई थाने

एसपी के निर्देश पर सुबह चार बजे से पुलिस ने शुरू किया अभियान, न्यायालय में पेश

रीवा। विभिन्न मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों को पकडऩे के लिए रविवार को पुन: पुलिस ने अभियान शुरू किया जिसमें बड़ी संख्या में वारंटियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया है। इनमें गंभीर मामलों में फरार चल रहे वारंटियों न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है।

The police knocked on the house at four in the morning, brought people