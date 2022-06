ब्रेक फेल होने के बाद निकला पिछला टायर, 20 मीटर घसीटने के बाद पलटी लग्जरी बस, दो दर्जन घायल

एनएच 30 में सोहागी पहाड़ में सुबह हुआ भीषण हादसा, आधा दर्जन से अधिक गंभीर

रीवा। सवारियों को लेकर आ रही तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए जिसमें कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

The rear tire came out after the brake failure, the luxury bus overtur