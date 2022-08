पहाड़ के पानी से बह गया रपटा, जान जोखिम में डालकर पार कर रहे बच्चे

त्योंथर नगर पंचायत के वार्ड क्र. 9 व 10 में स्थित रपटा, नहीं बनी वैकल्पिक व्यवस्था

रीवा। पहाड़ का पानी आने से नाले में स्थित रपटे का आधा हिस्सा बह गया। अब जलमग्न रपटे से लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे है। अभी तक यहां पर आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई गई है जिसकी वजह से हादसे की संभावना बनी हुई है।

The river was swept away by the water of the mountain, children crossi