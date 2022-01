बैंक के 61 लाख रुपए खुर्दबुर्द करने के मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक व कैशियर गिरफ्तार

सीआईडी ने जांच कर सिरमौर थाने मेंं दर्ज करवाई थी एफआईआर, आरोपियों को भेजा गया जेल

रीवा। बहुचर्चित डभौरा सहकारी बैंक के घोटाले के मुख्य सरगना के लाखों रुपए खुर्दबुर्द करने में सहयोग करने पर पुलिस ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक व कैशियर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहां से उनको जेल भेज दिया गया है।

