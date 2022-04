सड़क में पड़े शव को रात भर कुचलते रहे वाहन, सुबह क्षतविक्षत अवस्था में मिला

मनगवां थाने के बाईपास ओवरब्रिज पर हुई घटना, नहीं हुई पहचान

रीवा। हाइवे में एक व्यक्ति की भारी वाहन से कुचलकर मौत हो गई। मृतक का शव रात भर सड़क में पड़ा रहा जिससे हाइवे से गुजरने वाले वाहन रौंदते रहे। सुबह वह इस स्थिति में मिला जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस को शव के टुकड़े समेटने पड़े। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

The vehicle kept crushing the dead body lying in the road overnight, w