शराब विक्रेता व आरक्षक की बातचीत का आईडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित

नईगढ़ी थाने में पदस्थ है आरक्षक, दो लोगों से दस-दस हजार की व्यवस्था करने का फरमान

रीवा। जिले में पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब थानों के कुछ आरक्षकों को वसूली करने का जरिया मिल गया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें आरक्षक ने शराब विक्रेताओं को रुपयों की व्यवस्था करने का फरमान सुना दिया। बातचीत आईडियो वायरल होने के बाद अब एसपी ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है।

