तलाक और बीमारी छिपाकर की थी महिला की दूसरी शादी

विवि थाने में न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला, महिला व पिता नामजद

रीवा। पहले पति से हुए तलाक और महिला की दिमागी हालत छिपाकर उसकी दूसरी शादी करने के मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की हे जिसमें महिला व उनके पिता को नामजद किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर तथ्यों को जुटाने में लगी है।

The woman's second marriage was done by hiding divorce and illness