चौकी में जयमाला डालकर युवक व युवती ने किया विवाह, बाराती बनी पुलिस

नौवस्ता चौकी में युवती ने दर्ज कराई थी शिकायत, समझाईश के बाद माने परिजन

रीवा। युवक और युवती ने चौकी में जयमाला डालकर डालकर शादी की है। शादी तय होने के बाद युवक ने इंकार कर दिया था लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलवाकर समझाईश दी जिसके बाद वे शादी करने को राजी हो गए।

