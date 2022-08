चाकू से हमला कर युवक की हत्या, अस्पताल से शव लेकर चौराहे में परिजनों ने लगाया जाम, आटो में की तोडफ़ोड़

चोरहटा थाने के पडिय़ा गांव में हुई घटना, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। डेयरी बंद करके घर जा रहे दो भाईयों पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल से शव लेकर चौराहे में आए परिजनों ने जाम लगा दिया और आटो में तोडफ़ोड़ की। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और शव को वापस पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया है। घटना चोरहटा थाने के पडिय़ा मोड़ की है।

