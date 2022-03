पाश कालोनी के तीन घरों में चोरियां, तीन लाख रुपए नकद सहित लाखों रुपए के जेवर चोरी

समान थाने के निर्मल एम्पायर की घटना, लोगों में दहशत का माहौल

रीवा। शहर में चोरों की गैंग पूरी तरह से बेखौफ हो गई है। शातिर चोरों ने पाश कालोनी के तीन घरों को एक रात में निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात सहित नकदी पार कर सनसनी फैला दी। घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों का पता नहीं चल पाया है। हैरानी की बात तो यह है कि कालोनी में सुरक्षागार्ड भी तैनात था लेकिन किसी को भी घटना की जानकारी नहीं हुई।

