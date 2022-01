न कोई रंजिश, न पहचान, गाली देने के विवाद में हुई थी युवक की हत्या

विवि थाने के गायत्री नगर में युवक की अंधी हत्या का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

रीवा। नए साल के पहले दिन चाकूओं से गोदकर सरेराह एक युवक की निर्मम हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिन्होंने मामूली बात पर युवक की हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए सिर को पत्थर से कुचल दिया। इस हत्याकांड का एक आरोपी अभी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है।

