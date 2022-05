एक रात में दो घरों को चोरों ने बनाया निशाना, पन्द्रह लाख के जेवर पार

सिविल लाइन थाने के विंध्य विहार कालोनी में हुई घटना, पुलिस बल मौके पर पहुंचा

Published: May 22, 2022 02:03:19 am

रीवा. एक रात में चोरों ने दो घरों को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। सुबह इस घटना से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई लेकिन घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। सिविल लाइन थाने के विंध्य विहार कालोनी निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता के घर में देर रात चोरों ने धावा बोला है। पीडि़त रात में अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गए थे। बाऊंड्री कूदकर चोर घर के अंदर दाखिल हुए। खुले दरवाजे के पीछे ही घर के दूसरे कमरों की चाभियां लटक रही थी। आराम से उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अलमारी में रखे करीब पन्द्रह लाख रुपए कीमत के जेवर सहित बीस हजार रुपए नकद लेकर चंपत हो गए। गहरी नींद में परिजनों को चोरों की आहट तक नहीं मिली और आराम से वे वारदात को अंजाम देकर निकल गए। चोरों ने समीप ही स्थित खारा सरपंच प्रियंका सिंह परिहार के घर को भी निशाना बनाया। उनके घर से भी अलमारी तोड़कर चोर अंदर रखा सामान ले गए। सुबह पांच बजे जब पीडि़त की नींद खुली तो उनके घर का पूरा सामान गायब हो गया था। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी जिस पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ड वीरेन्द्र पटेल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। डाग स्क्वाड की मदद से आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया लेकिन उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी हितेन्द्रनाथ शर्मा ने बताया कि घटनास्थल से कुछ दूर सीसी टीवी कैमरे में तीन संदिग्ध कैद हुए है जिनके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द आरोपियों की पहचान के प्रयास किये जा रहे है।



दूसरे घर से चोरी गए सामान का नहीं लगा सुराग

चोरों ने पड़ोस में स्थित खारा सरपंच के घर में भी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि उनके घर से चोरी गए सामान की अभी तक जानकारी मिल पाई है। घटना के समय वे परिवार सहित बाहर थे। पुलिस अब उनके लौटकर आने का इंतजार कर रही है जिसके बाद ही चोरी गए सामान की जानकारी मिल पायेगी।

Thieves targeted two houses in one night, jewelery worth fifteen lakhs