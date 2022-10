पुलिस की नजरों से बचने वाले सीसीटीवी कैमरे में फंसेंगे, घर पहुंचेगा जुर्माना

हेलमेट को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, शहर के सीसीटीवी कैमरों से पकड़े जायेंगे लापरवाह

रीवा। पुलिस की नजरों से बचकर निकलने वाले वाहन चालक अब तीसरी आंख में फंसेंगे। पुलिस ने सीसी टीवी कैमरे की मदद से बिना हेलमेट चलने वाले वाहन चालकों की धरपकड़ शुरू की है। कैमरे की मदद से उनको चिंहित कर जुर्माने की रसीद घर भिजवाई जायेगी।

Those who escape from the eyes of the police will get caught in the CC,Those who escape from the eyes of the police will get caught in the CC,Those who escape from the eyes of the police will get caught in the CC