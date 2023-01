जो टिकट के लिए आएं हैं अभी वक्त है दूसरे दलों में चले जाएं- नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह

रीवा. विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने रीवा जिले के प्रवास के दौरान सेमरिया एवं सिरमौर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कांग्रेसियों को नसीहत देते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि वे टिकट बांटने नहीं आए हैं, केवल कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। यहां बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस जनों को देखकर आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बड़ी ताकत के बावजूद यहां कांग्रेस हार क्यों रही है। इतनी बड़ी संख्या में तो मेरे क्षेत्र में कांग्रेसी इकट्ठे नहीं होते फिर भी मैं चुनाव जीत जाता हूं।

Those who have come for tickets, go away - Govind Singh