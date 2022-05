आटो में सवार यात्री को धमकाया, कियोस्क सेंटर की मदद से निकलवाए 25 हजार

समान थाने के बाणसागर कालोनी में हुई घटना, दो आरोपी गिरफ्तार

रीवा। आटो सवार बदमाशों ने एक यात्री को भय दिखाकर कियोस्क की मदद से उसके खाते में मौजूद रकम निकाल ली। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने सीसी टीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।

Threatened the passenger in the auto, got 25 thousand removed with the