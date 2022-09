छात्र की हत्या में दो नाबालिग सहित तीन गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस

बैकुंठपुर कस्बे में चाकू से हमला कर छात्र की हुई थी हत्या, तनाव को देखते हुए अस्पताल में तैनात रहा पुलिस बल

रीवा। छात्र की चाकू से हमला कर हत्या करने की घटना के बाद दूसरे दिन भी तनाव का वातावरण बना रहा। पुलिस ने इस घटना में शामिल दो नाबालिग तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनसे अब घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों से अब पुलिस हत्या के संबंध में जानकारियां एकत्र कर रही है।

Three arrested including two minors in student's murder, police engage