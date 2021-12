स्कूल में बैग छोड़कर एक परिवार के तीन बच्चे लापता, अपहरण की आशंका

रायपुर कर्चुलियान पुलिस मामला दर्ज कर तलाश में जुटी, नहीं लगा सुराग

रीवा। स्कूल में बैग छोड़कर एक परिवार के तीन बच्चे रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। बच्चों के लापता होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों द्वारा उनके अपहरण का संदेह जताया गया है जिस पर पुलिस तलाश में जुटी है।

Three children of a family missing leaving bags in school, fear of kid