हाइवे में खड़ें खराब कंटेनर से टकराया ट्रक, चालक समेत तीन की मौत

एनएच 30 सोहागी पहाड़ में हुआ भीषण हादसा, तीन घायलों को लाया गया अस्पताल

रीवा। हाइवे में खड़े खराब कंटेनर से एक ट्रक टकरा गया। इस भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को तत्काल बाहर निकालकर उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 30 सोहागी पहाड़ की है।

