सीईओ कांड के दो आरोपियों ने थाने में पहुंचकर किया सरेण्डर

सेमरिया थाने में दर्ज है हत्या के प्रयास का मामला, आरोपियों से चल रही पूछताछ

रीवा। सीईओ कांड के आरोपियों ने शनिवार को थाने पहुंचकर सरेण्डर कर दिया। पुलिस उनकी कई दिनों से तलाश कर रही थी। उक्त आरोपियों से अब घटना में शामिल दूसरे आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

