हत्या के दो अन्य आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त बाइक व चाकू बरामद

गोविन्दगढ़ तालाब के पास लूट के बाद की थी हत्या, चारों आरोपियों को भेजा गया जेल

रीवा। हत्या के मामले में फरार दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बाइक व चाकू बरामद किया है। रिमांड में लिये गये आरोपियों सहित चारों को न्यायालय में पेश कर दिया गया जहां से उनको जेल भेज दिया गया है। गोविन्दगढ तालाब के ऊपर गत वर्ष लूट के इरादे से बदमाशों ने मुनीम पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी और रुपए लूटकर चंपत हो गए थे।

