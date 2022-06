दो साल पूर्व सोशल नेटवर्किंग साइड में हुआ था युवती का परिचय, 8 माह पूर्व दिया था शादी का प्रस्ताव

सिटी कोतवाली पुलिस अमृतसर से लापता युवती को लेकर पहुंची रीवा, बयान दर्ज करवाने के बाद परिजनों को सौंपा

रीवा। प्रेमी से मिलने पाकिस्तान जाने का प्रयास करने वाली युवती को पुलिस पंजाब से बरामद कर रीवा ले आई है। यहां उसके बयान दर्ज करवाए गए है जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है।

Two years ago, the girl was introduced on the social networking side,