पुराने एसडीओपी कार्यालय में रह रहे पुलिसकर्मियों को खाली करने का अल्टीमेटम

मनगवां थाने के कर्मचारी करते थे निवास, सीएमओ ने अपने निवास का लगाया बोर्ड

रीवा। सालों से खस्ता हालत में पड़े पुराने एसडीओपी कार्यालय की अपनी जेब से रुपए खर्च करके मरम्मत करवाने पुलिसकर्मियों को अब घर खाली करने का अल्टीमेटम नगर पंचायत ने दिया है। यहां पर आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी निवास करते है जिसे अब नगर पंचायत सीएसओ अपनी बिल्डिंग बताकर निवास बनाने का प्रयास कर रहे है।

Ultimatum to vacate the policemen living in the old SDOP office