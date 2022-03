बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को चपेट में लिया, दो स्कूली छात्राओं समेत तीन की मौत

शाहपुर थाने के खटखरी में हुआ हृदय विदारक हादसा, भड़के परिजनों ने लगाया जाम

रीवा। हाइवे में बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया। इस हृदय विदारक हादस में बाइक सवार दो छात्राओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई। घटना से स्थानीय लोगों का अक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने सड़क में जाम लगा दिय। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। लोगों को समझाईश देकर जाम खुलवाया गया। ट्रेलर को कब्जे में लेकर पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया।

