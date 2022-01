UP Election : 9 दिन में पांचवीं बार हाइवे पर मिला बम टाइमर

यूपी चुनाव से रीवा का बम टाइमर कनेक्शन, शाहपुर थाने के कोढ़वा नदी पुल पर 5 घंटे ट्रैफिक रोककर किया डिफ्यूज, नहीं था विस्फोटक, इससे पहले मनगवां व सोहागी में ओवरब्रिज के नीचे मिला था टाइमर, आरोपी ने ब्रिज पर नोट भी चिपकाया, उत्तरप्रदेश के सीएम योगी का भी जिक्र

रीवा। फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव का होने जा रहा है। पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले उत्तरप्रदेश की सीमा से लगे रीवा जिले में लगातार अजीबोगरीब घटनाएं सामने आ रही हैं। रविवार को रीवा-मिर्जापुर हाइवे 135 पर शाहपुर थाने के कोढ़वा नदी पुल के नीचे बम टाइमर लगा पाया गया। जबकि इन घटनाओं के चलते हाइवे के सभी ओवरब्रिज पर पुलिस टीम शनिवार रात निगरानी रखे थी। 9 दिन में यह पांचवीं घटना है। इससे पहले मनगवां व उत्तरप्रदेश की सीमा से महज 8 किलोमीटर पहले सोहागी पहाड़ पर एक पुल के नीचे भी इसी तरह का बम टाइमर लगा पाया गया है। सभी घटनाओं में समानता यह है कि किसी तरह का विस्फोटक नहीं लगा पाया गया था। केवल टाइमर ही लगा था। हाइवे के ओवरब्रिज पर लगाए गए टाइमर के ठीक ऊपर एक नोट भी चस्पा किया गया था। इससे यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर यह किसी शरारती तत्व की हरकत है या कोई साजिश। क्या इस तरह की घटना से यूपी चुनाव का कोई कनेक्शन है। पत्रिका पड़ताल में यह सामने आया कि इस तरह की लगातार हरकत उत्तरप्रदेश चुनाव को ध्यान में रखकर ही की जा रही है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि मनगवां-प्रयागराज हाइवे व रीवा मिर्जापुर हाइवे के ओवरब्रिज पर लगाए गए टाइमर के ठीक ऊपर एक नोट भी चस्पा किया गया था। अंग्रेजी के अक्षरों में लिखे गए इस नोट में हिंदी का ही उपयोग किया गया है। जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र है। जिनके बारे में लिखा गया है कि यह ब्लास्ट वही रोक सकते हैं। इसके साथ ही प्रयागराज पुलिस का भी उल्लेख है।

UP Election: Bomb timer found on highway for the fifth time in 9 days