आधा दर्जन स्थानों में शराब दुकानों को लेकर हंगामा, विधायक धरने पर बैठे

समान थाने के ऊर्रहट में प्रदर्शनकारियों व शराब दुकान के कर्मचारियों के बीच मारपीट

रीवा। एक अप्रैल से नवीन शराब दुकानों के खुलने को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हुए है। लोगों द्वारा शराब दुकानों का विरोध किया जा रहा है। विधायक खुद शराब दुकान को लेकर समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और शराब दुकान कर्मचारियों व प्रदर्शनकारियों के बीच मारपीट हो गई। तत्काल सभी थानों का बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। शहर में जगहञ-जगह शराब दुकानों के स्थान परिवर्तन को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है और लोग इनका विरोध कर रहे है।

Uproar over liquor shops in half a dozen places, MLAs sit on dharna