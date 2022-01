युवती को मोबाइल में मैसेंज भेजकर करता था परेशान, फंदा लगाकर की आत्महत्या

लौर थाने के पलिया दुबान गांव में हुई घटना, आरोपी के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला दर्ज

रीवा। गांव के युवक द्वारा मोबाइल पर मैसेज भेजकर परेशान करने से तंग आकर युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के पास सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें उसने युवक के द्वारा परेशान करने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला दर्ज कर लिया है।

