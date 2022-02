युवती के साथ बलात्कार कर बनाया वीडियो, सोशल मीडिया में कर दिया वायरल

गढ़ पुलिस ने दर्ज किया मामला, नईगढ़ी थाना क्षेत्र में हुई थी घटना

रीवा। एक युवती के साथ बलात्कार कर आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया। बाद में उसने यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो देखकर परिजनों के होश उड़ गए। पीडि़ता ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Video made after raping a girl, went viral on social media